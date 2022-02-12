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Бункер Сталина в Самаре заливает водой

12 февраля 2022 12:39
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Бункер Сталина в Самаре заливает водой

В одном из самых известных музеев Самары — бункере Сталина — обнаружилась серьезная проблема. Об этом стало известно во время визита в бункер главы «Почты России» Максима Акимова и депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна.

— Экскурсоводы учреждения культуры обратили внимание депутата на то, что стены здания периодически заливает водой, из-за чего разрушаются интерьеры. Предположительно, это происходит из-за неполадок системы водоснабжения, — рассказал парламентарий.

Точные причины подтопления музея предстоит выяснить главе администрации Ленинского района, в котором находится бункер, Елене Бондаренко.

Бункер Сталина — памятник культурного наследия федерального уровня. Это инженерное сооружение, которое построили в Куйбышеве в феврале — ноябре 1942 года для советского правительства. В этом убежище со всеми системами жизнеобеспечения (водопровод, канализация, электричество, связь) должны были укрыться высокопоставленные чиновники: как московские, так и куйбышевские. Достоверной информации о том, приезжал ли в Куйбышев вождь народов, нет.

Бункер находится на глубине 37 метров. Вход в него располагается во дворе дома главного корпуса Академии культуры и искусств. Посмотрите наш фоторепортаж из музея.

В ближайшее время музей должны отреставрировать. Также бункер Сталина хотят внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com

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