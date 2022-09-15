Бухгалтерская фирма в Тольятти оплатила долг в 130 тысяч за нарушение ПДД

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После запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля, вынесенного судебными приставами, фирма, занимающаяся бухгалтерским учетом, была вынуждена рассчитаться с долгом в 130 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.

Водитель одной их бухгалтерских компаний допустил несоблюдение правил дорожного движения. Нарушения были зафиксированы, однако компания в добровольном порядке их оплачивать не стала. В Межрайонное отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов г. Тольятти на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании штрафов на общую сумму в 130 тысяч рублей.

Исполнительные производства были объединены в сводное. Сотрудник Службы уведомил об этом фирму и дал разъяснения, касающиеся мер принудительного взыскания. Также в рамках сводного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства

Осознав, что дальнейшее промедление с оплатой задолженности может обернуться серьезными последствиями, фирма предпочла не откладывать уплату долга. Денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, после чего были перечислены взыскателю.

Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.