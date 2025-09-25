Я нашел ошибку
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.
Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке

25 сентября 2025 21:03
98
Целью его визита в страну было паломничество.

13 человек возвращались по канатной дороге в монастырь после религиозных обрядов. В какой-то момент трос оборвался, и вагончик сорвался в пропасть. Семь монахов, в том числе один из России, погибли. Двум пассажирам удалось выпрыгнуть — они отделались легкими травмами, еще четверо получили тяжелые увечья, пишет "Газета.Ru".

Погибшего в Шри-Ланке буддийского монаха из России зовут Сергей Веркашанский, целью его визита в страну было паломничество. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха".

В ассоциации уточнили, что погибшего россиянина зовут Сергей Веркашанский, ему 48 лет, он из Москвы.

Его друг Михаил сообщил ТАСС, что целью поездки было "постижение истины". 

Собеседник агентства уточнил, что решается вопрос о транспортировке тела. 

 

Фото:  pxhere.com

