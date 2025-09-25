Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке

98

13 человек возвращались по канатной дороге в монастырь после религиозных обрядов. В какой-то момент трос оборвался, и вагончик сорвался в пропасть. Семь монахов, в том числе один из России, погибли. Двум пассажирам удалось выпрыгнуть — они отделались легкими травмами, еще четверо получили тяжелые увечья, пишет "Газета.Ru".

Погибшего в Шри-Ланке буддийского монаха из России зовут Сергей Веркашанский, целью его визита в страну было паломничество. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха".

В ассоциации уточнили, что погибшего россиянина зовут Сергей Веркашанский, ему 48 лет, он из Москвы.

Его друг Михаил сообщил ТАСС, что целью поездки было "постижение истины".

Собеседник агентства уточнил, что решается вопрос о транспортировке тела.

Фото: pxhere.com