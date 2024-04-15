Боррель признал провал внешней политики Евросоюза

139

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что провальная внешняя политика объединения настроила против западных стран «весь мир». Об этом он написал в своем блоге на сайте европейской внешнеполитической службы 14 апреля.

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии», — указал Боррель.

По его словам, в случае с Украиной альянс работал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». Однако Евросоюз не смог остановить военный конфликт в секторе Газа, а также справиться с гуманитарной катастрофой и помочь освободить заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что в дальнейшем ЕС нужно делать всё, чтобы не допустить консолидации альянса «мир против Запада». Боррель обратил внимание, что европейцам стоит придерживаться правила «везде и не только на словах», пишут "Известия".