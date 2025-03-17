Бородатый тольяттинец украл спиртное из магазина

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В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причиненный ущерб заявителю составил более 15 000 рублей.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастен местный житель 2002 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Оперуполномоченные установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенный алкоголь продал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.