Бородатый тольяттинец украл спиртное из магазина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Заполните черновик заявления в 1 класс на Госуслугах сейчас, и в день старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить».
Министерство образования Самарской области: 1 апреля стартует прием заявлений в 1 класс на Госуслугах
На территории площадок будут размещены ангары для хранения и обслуживания беспилотных воздушных судов, здания для размещения внешних пилотов и персонала, системы электрической зарядки и ГСМ, а также перроны и рулежные дорожки.
Минтранс СО: Сергей Карпов проверил ход работ по строительству посадочной площадки для беспилотных воздушных судов
Солдатский конверт сегодня, это платформа развития и популяризации артистов, работающих с патриотической песней и авторскими композициями.
Жителей губернии приглашают принять участие в конкурсе патриотический песни «Солдатский конверт» и других проектах
С 10 марта по 21 марта 2025 года.
В губернии работает горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
Участники сессии вносили идеи и обсуждали важные для туристической отрасли темы.
В Самаре состоялась стратегическая сессия по развитию сферы туризма и креативных индустрий
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бородатый тольяттинец украл спиртное из магазина

17 марта 2025 13:15
175
Бородатый тольяттинец украл спиртное из магазина

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причиненный ущерб заявителю составил более 15 000 рублей.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастен  местный  житель  2002 года рождения, ранее судимый  за имущественные преступления. Оперуполномоченные установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный   вину в совершении противоправного  деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенный алкоголь  продал  случайному  прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025  14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
136
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
17 марта 2025  12:59
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут пользоваться проездной картой «Zа Победу!»
177
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
17 марта 2025  10:14
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
252
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
16 марта 2025  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
552
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
695
Весь список