Более 200 экзотических обитателей зоопарка в Евпатории погибли из-за пожара

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Более 200 экзотических обитателей зоопарка в Евпатории погибли в результате пожара, в их числе могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Пятиэтажный зоопарк в Евпатории сгорел дотла в ночь на вторник, сообщало СУСК РФ по региону.

"Более 200 обитателей зоопарка погибли", - сказал представитель экстренных служб.

Сотрудникам МЧС России удалось спасти двух медведей. Площадь пожара составила 625 квадратных метров. К месту направлены эксперты пожарно-испытательной лаборатории МЧС России, чтобы установить причины возгорания.

"Тропик Парк" - зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. Здесь содержались в основном тропические экзотические животные – земноводные, рептилии, птицы и приматы.

На первом этаже здания содержались крокодилы, лемуры, носухи, мартышки, попугаи, питоны, императорские удавы, черепахи, декоративных свинки, хомячки. На втором этаже жили гекконы, лягушки-древолазы, хамелеоны, черепаха мата-мата и пауки-птицееды. Пернатые жители экзотариума жили на третьем этаже, это ара арлекин, нимфа корелла, кенар певчий, попугай розелла пёстрая и другие. На четвертом и пятом этажах жили носухи, сурикаты и мартышка мона, капибара, декоративные кролики, обезьянки саймири и капуцин.

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