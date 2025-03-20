Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери

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Благодаря судебным приставам г. Отрадного Самарской области мама воссоединилась с дочерью, которую отец не вернул после очередной встречи.

Супруги находились в разводе. Их несовершеннолетняя дочь осталась жить с мамой. Женщина не препятствовала встречам отца с ребенком. Однако после одной из таких встреч отец не пожелал возвращать дочку маме. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил её требования и вынес решение передать несовершеннолетнего ребенка на воспитание матери.

В отделении судебных приставов г. Отрадного было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав незамедлительно выехал по месту нахождения родителя. Застав мужчину дома, сотрудник Службы вручила ему требование об исполнении решения суда. Кроме того, должника предупредили, что если он продолжит противодействовать закону, в отношении него будет составлен административный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Мужчина не ожидал, что последствия его поступка могут привести к таким мерам. Он спокойно объяснил ребенку сложившуюся ситуацию и передал дочь матери. Исполнительное производство окончено.