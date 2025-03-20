Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери

Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Смирнов посетил с рабочим визитом Красноярский район и вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженице тыла Агафье Ивановне Кириловой
В преддверии празднования 80-летия Победы ветеранам Самарской области вручают памятные медали
И систему устранения просадок грунта под ним. 
Учёные Самарского политеха разработали  оригинальный фундамент для нефтяных резервуаров
Для сотрудников-кинологов проведены практические занятия в местах массового пребывания граждан.
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Региональный кабинет министров рассмотрел двенадцать вопросов, одним из которых стало обсуждение изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения в Самарской области».
На заседании облправительства приняты решения в поддержку медиков, участников долевого строительства и работников культуры
Освоив технику золочения, реставрации и изготовления предметов интерьера, теперь он готов делиться своими знаниями с теми, кто в этом особенно нуждается.
В Самаре ветеран СВО создает мастерскую для обучения других бойцов уникальному ремеслу
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов
В Самаре проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Волга-2025»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Волга-2025»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
1.35
EUR 90.83
3.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери

20 марта 2025 13:39
128
Благодаря работе судебных приставов в Отрадном отец вернул дочь матери

Благодаря судебным приставам г. Отрадного Самарской области мама воссоединилась с дочерью, которую отец не вернул после очередной встречи.

Супруги находились в разводе. Их несовершеннолетняя дочь осталась жить с мамой. Женщина не препятствовала встречам отца с ребенком. Однако после одной из таких встреч отец не пожелал возвращать дочку маме. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил её требования и вынес решение передать несовершеннолетнего ребенка на воспитание матери.

В отделении судебных приставов г. Отрадного было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав незамедлительно выехал по месту нахождения родителя. Застав мужчину дома, сотрудник Службы вручила ему требование об исполнении решения суда. Кроме того, должника предупредили, что если он продолжит противодействовать закону,  в отношении него будет составлен административный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Мужчина не ожидал, что последствия его поступка могут привести к таким мерам. Он спокойно объяснил ребенку сложившуюся ситуацию и передал дочь матери. Исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Нефтегорске используемый в личных целях участок освобождён от торгового павильона
20 марта 2025, 10:27
В Нефтегорске используемый в личных целях участок освобождён от торгового павильона
Торговый павильон располагался на земельном участке, находящемся в ведении города. Общество
196
Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на сильный шум, исходящий от вентиляционного и промышленного оборудования заведения.
18 марта 2025, 14:37
Судебные приставы Октябрьского района Самары приостановили деятельность ресторана на 60 суток
Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на сильный шум, исходящий от вентиляционного и промышленного оборудования заведения. Общество
1668
Благодаря судебным приставам отделение больницы в Самаре оснастили медицинским оборудованием
17 марта 2025, 11:49
Благодаря судебным приставам отделение больницы в Самаре оснастили медицинским оборудованием
При приемке товаров по накладной руководством больницы была замечена недостача товара – парового стерилизатора. Общество
538
В центре внимания
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
138
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
20 марта 2025  13:48
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
135
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
20 марта 2025  13:18
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
151
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
20 марта 2025  13:12
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
142
В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
20 марта 2025  11:29
В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
176
Весь список