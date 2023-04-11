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Бизнесмен из Тольятти проведет 180 часов за общественно-полезным трудом

11 апреля 2023 10:48
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Бизнесмен из Тольятти проведет 180 часов за общественно-полезным трудом

Организация самовольно возвела на земельном участке площадью 4 290 кв.м несколько незаконных объектов. За отказ освобождать самовольно занятую территорию руководителя привлекли к уголовной ответственности и назначили ему 180 часов обязательных работ.

На исполнении в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти находится исполнительное производство, согласно которому организация, занимающаяся продажей строительных материалов, обязана произвести демонтаж ряда самовольно возведенных объектов.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал руководителя организации о необходимости исполнения судебного решения. Также за неисполнение требований исполнительного документа должника привлекали к административной ответственности. Однако вынесенные судом штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений.

Директора фирмы предупредили, что дальнейшее бездействие только усугубит ситуацию и станет поводом для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В установленный судебным приставом-исполнителем срок для добровольного исполнения решения суда должник так и не приступил к сносу зданий и сооружений. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

За общественно-полезным трудом у руководителя должника-организации будет возможность переосмыслить свои действия и свое отношение к исполнению прописанных в решении суда обязательств.

 

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