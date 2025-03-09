Безработный из Новокуйбышевска выругался на улице и оказалось, что у него при себе наркотики

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Ранее неоднократно судимый задержанный пояснил полицейским, что наркотик по указанию анонимного куратора из Интернета планировал сбыть через тайники-закладки.

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на улице Уральское шоссе обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно. Патрульные для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых полицейские изъяли у местного жителя 16 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство– метадон в значительном размере.

В ходе опроса ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражи безработный 47-летний житель Новокуйбышевска пояснил, что наркотик по указанию анонимного куратора из Интернета планировал сбыть через тайники - закладки. Однако не смог довести свой противоправный умысел до конца, так как у него возник конфликт с местными жителями, а рядом проходили полицейские, которые его задержали.

За нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах и оскорбительным приставанием к гражданам судом правонарушителю назначено наказание в виде суток административного ареста.

Расследование продолжается. Оперуполномоченные устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности фигуранта и канал поставки запрещенных веществ на территорию области.