Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные

3 октября ликвидировали возгорание в Безенчукском лесничестве на площади 0,56 га.

4-5 октября - потушили более 2 гектаров в Рачейском лесничестве.

5-6 октября – лесники справились с возгоранием в Волжском лесничестве недалеко от Рощинского на площади 1,2 гектара Генковской лесополосы. Это уже 25-й пожар на землях лесного фонда в этом году.

В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.

Также за этот период ликвидированы возгорания на сопредельных к лесу территориях в районе Похвистневского и Безенчукского лесничеств общей площадью 7 га.

Всего от лесопожарных станций было задействовано 27 единиц техники и порядка 60 огнеборцев.

Причина пожаров – человеческий фактор. Напоминаем, что в регионе чрезвычайная пожарная опасность лесов. Пожар может возникнуть даже от брошенного окурка. До 15 октября разводить костры в лесах запрещено!