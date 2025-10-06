Я нашел ошибку
Главные новости:
Волк заявила, что эта информация не соответствует действительности.
МВД опровергло сообщение о запрете на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.
Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные
Туроператоры рекомендуют заменить документ в случае обнаружения дефектов печати.
СМИ: россияне не могут улететь на отдых из-за ошибки печати в загранпаспортах
Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.
Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти
Отмечается, что старшие дети регулярно сбегали из дома.
Доследственная проверка в Чапаевске: по информации о том, что многодетная мать не занимается воспитанием своих детей
На этот раз Слёт, организованный в Нижегородской области, собрал более 200 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.
Активисты поисковых отрядов Самарской области заняли 4-е место в окружном Слёте «Никто не забыт»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 октября в регионе без осадков, до +18°С
На новой встрече проекта «НЕурок географии» гости познакомятся с Артуром Чубаркиным, заслуженным путешественником России.
СОУНБ приглашает в увлекательное «Путешествие на край света»

Безответственный отдых на природе привел к трем лесным пожарам в регионе в минувшие выходные

6 октября 2025 19:50
118
В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.

 3 октября ликвидировали возгорание в Безенчукском лесничестве на площади 0,56 га.
 4-5 октября - потушили более 2 гектаров в Рачейском лесничестве.
 5-6 октября – лесники справились с возгоранием в Волжском лесничестве недалеко от Рощинского на площади 1,2 гектара Генковской лесополосы. Это уже 25-й пожар на землях лесного фонда в этом году.

В двух случаях лесники остались на ночное дежурство, чтобы не допустить повторного возгорания.

Также за этот период ликвидированы возгорания на сопредельных к лесу территориях в районе Похвистневского и Безенчукского лесничеств общей площадью 7 га.

Всего от лесопожарных станций было задействовано 27 единиц техники и порядка 60 огнеборцев.

 

Фото:  минприроды Самарской области

 

 

Причина пожаров – человеческий фактор. Напоминаем, что в регионе чрезвычайная пожарная опасность лесов. Пожар может возникнуть даже от брошенного окурка. До 15 октября разводить костры в лесах запрещено!

