Без пожара: в чугунном цехе на "Автовазе" в Тольятти произошел взрыв

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Взрыв без пожара произошел в чугунном цехе на заводе "Автоваза" в Тольятти, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе №20 на заводе "Автоваза" в Тольятти произошел взрыв. Возгорания не последовало. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Прибывший пожарные установили, что на ацетиленовом баллоне для сварки разгерметизировался редуктор. ЧП не повлияло на работу завода.

В "Автовазе" ТАСС подтвердили, что пострадавших нет. Завод продолжит работу в штатном режиме с 20 декабря.

Фото: ТАСС/Егор Алеев/"Известия"