Я нашел ошибку
Главные новости:
Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.
Обезьяна напала на маленькую девочку на улице в подмосковных Мытищах
Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Байден продолжит работать удаленно.
Президент США заразился коронавирусом
Спасенная в Диксоне белая медведица сильно порезала язык.
Белого медведя спасли, банку из пасти вытащили
Пострадавших в результате происшествия нет.
Вблизи станции Новокуйбышевск произошел сход 5 вагон/цистерн
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
В соревнованиях приняли участие свыше 230 молодых спортсменов из Тольятти, Самары и Сызрани.
В акватории Жигулевского моря прошло первенство Самарской области по парусному спорту
Прощание с Михаилом Минеевым пройдет 22 июля.
Ушел из жизни ветеран "Крыльев Советов" Михаил Минеев
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Белого медведя спасли, банку из пасти вытащили

21 июля 2022 18:15
128
Спасенная в Диксоне белая медведица сильно порезала язык.

Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции, сообщает РИА Новости.

Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили.

"Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.

Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена.

"Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.

Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов.

"Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.

 

Фото:     Фото : Росприроднадзор/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
21 июля 2022  18:01
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
139
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
21 июля 2022  13:17
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
240
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
235
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
408
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
1250
Весь список