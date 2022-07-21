Белого медведя спасли, банку из пасти вытащили

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Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции, сообщает РИА Новости.

Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили.

"Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.

Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена.

"Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.

Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов.

"Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.

Фото: Фото : Росприроднадзор/РИА Новости