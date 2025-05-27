Бастрыкин поручил возобновить дело о нарушении прав дольщиков в Самаре

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину возобновить производство по уголовному делу о нарушении прав дольщиков ЖК "Садовая" в Самаре и принять меры к завершению его расследования с направлением в суд, сообщает Информцентр СК России.

К главе следственного комитета обратилась одна из участниц долевого строительства. В 2005 г. женщина заключила договор на приобретение квартиры в строящемся здании, срок сдачи которого с 2019 г. постоянно переносился. При этом на протяжении нескольких лет дольщики перечисляли застройщику ООО "Стройпроектсервис" дополнительные денежные средства на возведение объекта, которое до настоящего времени не завершено, компенсационные выплаты пострадавшим не предоставлены. Многочисленные обращения результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. Александр Бастрыкин поручил возобновить его и довести до суда. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет Волга-Ньюс.