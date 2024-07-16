Автомобилистка в Кинель-Черкасском районе столкнулась с грузовиком

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15 июля на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 14 человек и 3 погибло.

Одно из ДТП произошло в 19:05 час. в Кинель-Черкасском районе. 63-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Nissan Qashqai, двигалась по автодороге «Урал-Муханово» в направлении с. Тимашево. В пути следования в нарушении п. 9.1 ПДД РФ, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Камаз 5320, в составе с прицепом, движущимся во встречном направлении, под управлением 36-летнего водителя. С места ДТП женщина госпитализирована.