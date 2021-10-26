Автомобилистка в Камышлинском районе врезалась в световую опору

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25 октября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 18:55 в Камышлинском районе. Женщина 1984 года рождения, стаж вождения которой составляет 5 лет, двигалась на автомобиле «Lada Kalina» по ул. Советская с. Камышла со стороны ул. Северной в направлении ул. Комсомольской. По предварительной информации, не справившись с рулевым управлением, она допустила выезд на полосу встречного движения, после чего съехала с дороги на левую обочину, с последующим наездом на препятствие - световую опору. Автомобилистку доставили в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение.