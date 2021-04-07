Автомобилистка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Жигулевске

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6 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим.

ДТП произошло в 20:15 в Жигулевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигалась по Молодежному проспекту со стороны ул. Радиозаводской в направлении ул. Морквашинской, и допустила наезд на женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив остановки общественного транспорта слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина-пешеход была госпитализирована.