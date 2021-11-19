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Автомобилистка погибла в ДТП в Похвистневском районе

19 ноября 2021 12:37
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Автомобилистка погибла в ДТП в Похвистневском районе

За прошедшие сутки  на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых  2  человека получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 21:05 в Похвистневском районе. Женщина 1986 года рождения, стаж вождения которой составляет меньше года, двигалась на автомобиле «ВАЗ-21150» по автодороге «Подбельск-Савруха» со стороны с. Подбельск в направлении с. Савруха. По предварительной информации, на 3 км 600 м автодороги она допустила выезд на полосу встречного движения, вследствие чего совершила столкновение с транспортным средством «УРАЛ-442022», под управлением  водителя 1987 года рождения. Женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. 

Теги: ДТП

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