Автомобилистка наехала на сотрудника ДПС в Самарской области

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В Похвистневском районе на 128 км автодороги «Самара – Бугуруслан» инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «ВАЗ 21140» под управлением мужчины 1974 года рождения. Он находился в розыске за нарушение ПДД.



Лейтенант полиции предъявил вышедшему из машины подозреваемому постановление о приводе и потребовал пройти в патрульную машину для доставления его в отдел полиции. Однако мужчина категорически отказался выполнять требование полицейского, вернулся в свой автомобиль и заблокировал двери. Через какое-то время подозреваемый, не выходя из машины, пересел на пассажирское сидение, а пассажир – женщина 1983 года рождения, села за руль и начала движение. С целью недопущения движения инспектор ДПС встал перед транспортным средством и показал знак остановки. Несмотря на это женщина продолжила движение.

С целью предотвращения падения полицейский ухватился за крепление стеклоочистителей. Через некоторое время, когда машина начала набирать скорость, сотрудник полиции упал на землю. Экипаж ДПС начал преследование скрывающейся машины. В районе села Нижнеягодное Похвистневского района отечественная легковушка была остановлена, сотрудники полиции задержали находящихся в машине мужчину и женщину.

В отношении женщины, управлявшей автомобилем, составлен административный протокол, теперь СУ СК России по Самарской области вынесет решение, возбуждать ли уголовное дело, сообщает облМВД.