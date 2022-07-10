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Автобус с призывниками попал в аварию в Архангельской области 10 июля. По данным «Известий», инцидент произошел на трассе в районе поселка Шипицино.

Столкнулись газовоз, грузовик с прицепом и автобус, в котором находились призывники.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек. Один человек погиб — это водитель большегруза.

У пострадавших зафиксированы легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает. Шесть человек госпитализированы, рассказал источник.

Обстоятельства и подробности аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области