Арестованный счет побудил жительницу Тольятти оплатить штрафы

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Арест, наложенный на расчетный счет должницы, заставил автоледи из г. Тольятти оплатить задолженность в 36 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.

Женщина неоднократно нарушала правила дорожного движения. В результате такой безответственности накопился долг, который местная жительница не спешила погашать. На основании административных постановлений в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти были возбуждены исполнительные производства, о чем любительница быстрой езды была уведомлена. Однако по истечении срока для добровольного погашения долга мер к исполнению финансовых обязательств так и не последовало.

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. Ситуация изменилась только после того, как сотрудник Службы вынес постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также арестовал счет в банке.

Желая поскорее снять ограничения, жительница г. Тольятти оплатила задолженность вместе с исполнительским сбором. Исполнительное производство окончено.