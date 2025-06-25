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Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами

25 июня 2025 10:16
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Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары вернули жительнице областной столицы автомобиль после того, как она погасила долги по налогам, административным штрафам и за услуги ЖКХ на общую сумму свыше 640 тысяч рублей.

Жительница г. Самары принципиально не оплачивала счета за коммунальные услуги, не платила налоги и не погашала задолженности по вынесенным в отношении нее административным штрафам. В связи с нежеланием женщины исполнять свои обязательства  в отношении нее было возбуждено 18 исполнительных производств, объединенных в сводное, на общую сумму в 640 тысяч рублей.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Из полученных ответов было установлено, что она является собственницей земельного участка, нескольких квартир, а также автомобиля «Suzuki Grand Vitara».

Сотрудниками органа принудительного исполнения в отношении имеющегося  у должницы недвижимого имущества было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Также в рамках рейда с использованием АПК «Дорожный пристав» на одной из самарских дорог был остановлен принадлежащий женщине автомобиль. За имеющиеся задолженности транспортное средство было арестовано и отправлено на специализированную стоянку.

Арест иномарки побудил должницу полностью погасить задолженность в 640 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

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