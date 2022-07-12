Апелляция оставила сроки подсудимым по делу о ночной стрельбе в центре Самары

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В понедельник, 11 июля, апелляционная инстанция областного суда изменила приговор по уголовному делу о ночной стрельбе в центре Самары в части исчисления назначенных сроков, при этом оставив сами сроки без изменения, сообщили в суде.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 сентября 2021 года на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже снимали происходящее и выложили ролик в интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед этим молодые люди ради забавы зажгли фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень достал из багажника охолощенный автомат и пострелял в воздух.

Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося — двух самарских студентов 21 и 22 лет.

Молодые люди попросили прощения у горожан, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что два пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.

11 апреля на прениях представитель гособвинения просил суд признать каждого из подсудимых виновным в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначить им по четыре года лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Сторона защиты в связи с тем, что ущерб никому нанесен не был, просила суд прекратить уголовное дело и квалифицировать вину каждого как административное правонарушение и назначить соответствующее наказания в рамках КоАП РФ.

25 апреля суд огласил приговор: подсудимые были признаны виновными в хулиганстве. Семену Мещерякову суд назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, Рагупу Гейдарову и Орхану Ибрагимхалилову - по восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев каждому.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, приговор был обжалован. Апелляционное представление на него внес помощник прокурора Самарского района. И 11 июля апелляционная инстанция исключила из резолютивной части приговора указание на применение положений ст. 72 УК РФ в отношении каждого из осужденных и применение положений ст. 109 и ст. 105.1 УПК РФ в отношении осужденного Ибрагимхалилова.

"Апелляционная инстанция дополнила резолютивную часть приговора указанием о том, что в случае отмены условного осуждения в срок отбытого наказания подлежит зачету период, в течение которого к осужденным применялись меры пресечения. В остальной части приговор суда оставлен без изменения", — пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде. То есть назначенные сроки наказания оставлены прежними.