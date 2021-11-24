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Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил местному порталу 78.ru.

"Я был за рулем, да. Девушка <...> выехала резко", — пояснил он.

Артист предположил, что участница аварии "перепутала педали", а также заявил, что она двигалась задним ходом по трассе.

Сам Скляр не получил серьезных травм, данных о состоянии других пострадавших пока нет.

Игорь Скляр обладает званием Народного артиста России. Широкой публике он известен, в частности, как исполнитель хита "Комарово", сообщает РИА Новости.