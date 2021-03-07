90-летний дедушка живет в самарском гараже 20 лет, опасаясь родни

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По словам жителя Самары, жена и двое внуков его притесняют.

Пенсионер рассказал, что в 2000 году убили его единственную дочь. Преступников так и не нашли. После этой трагедии мужчину стали избивать и унижать собственная супруга и двое внуков. Однажды, они даже сожгли все его документы.

После этого пожилой мужчина и решил уйти в гараж, в котором проживает вот уже 20 лет. Ему помогают неравнодушные граждане – кто продуктами, кто обустройством жилища.

Власти неоднократно хотели ему помочь и предлагали переселиться в пансионат для престарелых, но мужчина отказывается. В региональном министерстве социальной политики и демографии заявили, что связывались с пенсионером, но уходить из своего гаража он не хочет. В ответ на все попытки просто показывает кипу документов и папок – обращения в полицию и прокуратуру, судебные иски. Уже долгие годы мужчина судится со своей семьей, пишет progorodnsk.ru.

Фото: соцсети