88-летний грибник плутал всю ночь по лесу на острове Поджабном

109

Ночью 1 июля диспетчеру Поисково-спасательной службы Самарской области поступила информация о потерявшемся мужчине 88 лет в лесу на острове Поджабном в Самарском районе Самары.

Совместно с волонтерами Лиза Алерт в поисках грибника принимали участие спасатели центральной спасательной станции.

Поиски продолжались до самого утра.

В 04:40 потерявшегося обнаружили и на спасательном катере доставили на спасательную станцию, где передали родственникам. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО