86 пьяных водителей выявили в Самарском регионе

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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий

За период с 21 по 23 мая 2021 года выявлено более 2900 различных правонарушений в области дорожного движения.

Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД РФ, прежде всего – управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Так, с 21 по 23 мая текущего года на дорогах области сотрудниками ГИБДД выявлено более 2900 различных правонарушений в области дорожного движения. Задержано 86 нетрезвых водителей, из которых 51 автомобилист был установлен в период целенаправленных рейдов сотрудниками ДПС.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Так, за минувшие три дня на дорогах региона сотрудники ГИБДД выявили 73 нарушения правил перевозки детей, за что водители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Управление автомобилем с «тонированными» стеклами также находится на особом контроле в ГИБДД. За нарушение светопропускаемости стекол транспортного средства в указанный период привлечены к ответственности более 280 автолюбителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает облМВД.