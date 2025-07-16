78-летний водитель пострадал в ДТП в Шигонском районе

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15 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 11:25 час в Шигонском районе. 78-летний водитель, управляя автомобилем Lada 210740, двигался по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес Шигонского района» в направлении города Сызрань. В пути следования, при повороте на лево, в нарушении требования дорожной разметки 1.1 «Сплошная линия», а также дорожного знака 4.1.1 «Движение прямо», совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, поду правлением 21-летнего водителя, который осуществлял движение в попутном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения. 78-летний мужчина получил телесные повреждения.