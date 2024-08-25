75-летний водитель в Самаре врезался в столб

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Одно из ДТП произошло в 21:30 в Красноглинском районе города Самара. 75-летний водитель, управляя автомобилем BMW 318, следовал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Гайдара, при совершении манёвра правого поворота на Волжское шоссе в направлении ул. Сергея Лазо, в районе строения №2А по Волжскому шоссе, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. С места ДТП 24-летнюю девушку-пассажира госпитализировали в медицинское учреждение, а 25-летнему водителю назначено амбулаторное лечение.