7 нелегальных мигрантов нашли в Красноярском районе

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Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов противоправной деятельности на территории тепличного комплекса в Красноярском районе Самарской области.

В ходе рейда выявлено 7 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.18.10 КоАП РФ.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.