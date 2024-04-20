50 беспилотников перехвачены и уничтожены над Россией за ночь

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Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над российскими регионами 50 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Telegram. По данным региональных властей, в Белгородской области погибли два человека, в Смоленской области загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, в Брянской и Калужской областях повреждены энергообъекты, пишет Коммерсантъ.

В Брянской области сбиты и перехвачены 10 беспилотников. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, сообщал губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

В Курской области сбиты и перехвачены восемь беспилотников. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что опасность атаки БПЛА была отменена в 4:46. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В Тульской области уничтожены два беспилотника. Министерство по региональной безопасности сообщало, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

По одному беспилотнику подавили в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях. В Смоленской области при падении БПЛА загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, сообщал губернатор Василий Анохин. Утверждается, что беспилотниками пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса. Как данным региональных властей, Украина также пыталась атаковать объекты на территории Смоленска.

В Калужской области БПЛА взорвался в районе электроподстанции, сообщал губернатор Владислав Шапша. По его словам, незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Никто не пострадал.