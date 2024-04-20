Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
В Самарской области 19 апреля жара побила 89-летний рекорд
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали
Самарчанку уличили в махинациях с денежными выплатами за несовершеннолетних
Самарчанку уличили в махинациях с денежными выплатами за несовершеннолетних
В Тольятти в разгар застолья мужчина пырнул друга ножом
В Тольятти в разгар застолья мужчина пырнул друга ножом
В России на треть снизилось количество дешевого жилья
В России на треть снизилось количество дешевого жилья
Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков
Правительство РФ поддержало инициативу о штрафах для самокатчиков
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.65
EUR 99.58
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

50 беспилотников перехвачены и уничтожены над Россией за ночь

20 апреля 2024 10:25
151
50 беспилотников перехвачены и уничтожены над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над российскими регионами 50 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Telegram. По данным региональных властей, в Белгородской области погибли два человека, в Смоленской области загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, в Брянской и Калужской областях повреждены энергообъекты, пишет Коммерсантъ.

В Брянской области сбиты и перехвачены 10 беспилотников. Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, сообщал губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

В Курской области сбиты и перехвачены восемь беспилотников. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что опасность атаки БПЛА была отменена в 4:46. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В Тульской области уничтожены два беспилотника. Министерство по региональной безопасности сообщало, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

По одному беспилотнику подавили в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях. В Смоленской области при падении БПЛА загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, сообщал губернатор Василий Анохин. Утверждается, что беспилотниками пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса. Как данным региональных властей, Украина также пыталась атаковать объекты на территории Смоленска.

В Калужской области БПЛА взорвался в районе электроподстанции, сообщал губернатор Владислав Шапша. По его словам, незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Никто не пострадал.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
779
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
282
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
756
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
466
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
455
Весь список