49 иностранцев незаконно зарегистрировали в Тольятти

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Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания.

По данным полицейских, местный житель 1976 года рождения незаконно поставил на миграционный учет более 49 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители дома и сотрудники организаций.

Ранее судимый за незаконное использование документов для образования юридического лица мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 4 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.