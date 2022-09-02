300 иностранцев прописал у себя в общежитии житель Самары

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Участковые уполномоченные полиции отдела полиции в Самаре выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.



По данным полицейских, местный житель 1978 года рождения незаконно поставил на миграционный учет более 300 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на ул. Лукачева, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Более того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, судим за совершение кражи, грабежа, незаконный оборот наркотиков. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 100 тысяч рублей.



Отделом дознания ОП №4 Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех ставших известными фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.