25 человек у себя в квартире незаконно прописала жительница Тольятти

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Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания граждан РФ. По данным полицейских, местная жительница 1968 года рождения с июля по август текущего года незаконно поставила на регистрационный учет 25 граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома расположенного в Автозаводском районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.



При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками ОВД об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально нигде не работает, ранее привлекалась к уголовной ответственности также за преступление в сфере миграции.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 15 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №21 УМВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.