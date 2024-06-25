24 июня в Самарской области 8 человек позволили себе сесть за руль, не имея водительских прав

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24 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в котором пострадало 8 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 398 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортным средством с признаками опьянения – 19 и за нарушение правил перевозки детей – 11. Задержано – 8 лиц за управление транспортными средствами, не имеющими права управления.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 19:15 час. 23-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе дома №1, на регулируемом перекрестке нарушил требование дорожного знака 5.15.1 «Движение по полосам» и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter, под управлением 38-летнего мужчины. Водителю отечественной автомашины назначено амбулаторное лечение.