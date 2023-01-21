22-летний водитель за рулем автомобиля Вольво врезался на улице Льва Толстого в стену театра "СамАрт"

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД Самары, сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП на улице Льва Толстого.

Из информации, предоставленной Госавтоинспекцией следует, что 20 января в 22:30 22-летний водитель, управляя автомобилем Вольво, двигался по ул. Льва Толстого со стороны ул. Ленинская в направлении ул. Братьев Коростелевых. По предварительным данным он не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и совершил наезд на фасад дома 109 по ул. Льва Толстого.

С места ДТП водитель с травмой головы и руки госпитализирован.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самары