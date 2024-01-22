Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
В Самаре УАЗ поехал на красный свет и врезался в другую машину
Самарцы встали в очередь за тренерами
Самарцы встали в очередь за тренерами
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Самаре расселят аварийный дом "Стояния Зои"
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за ложные сведения о ВС России
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

21 января в Кинеле горел частный жилой дом

22 января 2024 10:11
142
21 января в Кинеле горел частный жилой дом

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда №34 ликвидировали пожар.

21 января 2024 года в 21 час 3 минуты на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в переулке Колхозный города Кинель. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 21 час 11 минут было установлено, что место возгорания находится на кухне, площадь горения составляла 5 квадратных метров. В 21 час 15 минут пожар был локализован, в 21 час 21 минуту была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 9 человек, 2 единицы техники, было создано 1 звено газодымозащитной службы. На тушении был подан 1 ствол «Б». Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
22 января 2024, 11:14
Пожарные Борского района ликвидировали пожар в бане
Существовала угроза распространения огня. Происшествия
97
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024, 10:45
В Самаре горит Кировский рынок
К 10:40 площадь возгорания увеличилась до 1000 кв. метров.
Происшествия
186
Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил тысячи картин
21 января 2024, 13:41
Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме уничтожил тысячи картин
Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии. Происшествия
576
В центре внимания
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
112
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
192
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
685
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2540
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
727
Весь список