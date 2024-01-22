21 января в Кинеле горел частный жилой дом

142

Огнеборцы пожарно-спасательного отряда №34 ликвидировали пожар.



21 января 2024 года в 21 час 3 минуты на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в переулке Колхозный города Кинель. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 21 час 11 минут было установлено, что место возгорания находится на кухне, площадь горения составляла 5 квадратных метров. В 21 час 15 минут пожар был локализован, в 21 час 21 минуту была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 9 человек, 2 единицы техники, было создано 1 звено газодымозащитной службы. На тушении был подан 1 ствол «Б». Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"