200 часов обязательных работ назначил суд водителю в Приволжье за нетрезвое вождение

49

Приволжский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию».

В селе Приволжье во время проведения профилактического рейда сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль «Chevrolet Niva». В ходе проверки полицейские установили, что у водителя нет водительского удостоверения и заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Госавтоинспекторы отстранили нарушителя от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое и подтвердило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Выяснилось, что в июле 2021 года он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», с обвинительным актом в отношении вышеуказанного лица передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.