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19-летняя девушка в Кинельском районе отдала мошеннику миллион в надежде стать кинозвездой

4 ноября 2024 12:28
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19-летняя девушка в Кинельском районе отдала мошеннику миллион в надежде стать кинозвездой

В отдел полиции Кинельского района обратилась 19-летняя девушка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что просматривая новостную ленту одной из социальный сетей, увидела объявление о кастинге на главную роль в фильме. Заинтересовавшись предложением, девушка направила личные фотографии и информацию о себе на номер, указанный в посте. Спустя непродолжительное время девушке позвонил мужчина, представившийся «главным режиссером». Он сказал, что девушка утверждена на роль главной героини, однако участие в съемках платное. Доверившись мошеннику, потерпевшая оформила кредиты в разных банках и перевела злоумышленнику более 1 миллиона рублей, в надежде, что заработает гораздо больше. Спустя время девушка решила связаться с «режиссером», однако номер был заблокирован. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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