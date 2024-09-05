18-летний водитель в Нефтегорском районе перевернул мотоцикл в кювет

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4 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:30 в Нефтегорском районе. 18-летний водитель, не имея водительского удостоверения, управляя мотоциклом Урал МГ-350, двигаясь со стороны с. Утевка в сторону с. Покровка Нефтегорского района на 7км + 750м автодороги «Самара - Оренбург - Утевка - Максимовка - Богатое - Самара - Оренбург», не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водителя госпитализировали.