18-летний водитель сбил мальчика на "зебре" на дублере Московского шоссе

85

В Кировском районе Самары 25 апреля сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия и установили, что 18-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Amarok, двигался по дублеру Московского шоссе со стороны улицы Анжерской в направлении Волжского шоссе.

В пути следования, возле дома № 8 на 18 км, допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД СО