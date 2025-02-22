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18-летний самарец на "десятке" сбил стоящего на обочине пенсионера

22 февраля 2025 13:22
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18-летний самарец на "десятке" сбил стоящего на обочине пенсионера

21 февраля на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. 

Одно ДТП произошло в 21:00 час. в Советском районе Самары. 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, двигался по улице Средне-Садовой со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Нагорной. В пути следования, напротив дома №135, не выбрал скорость, позволяющую вести контроль за движением автомашины, не справился с рулевым управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на стоящего 73-летнего мужчину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

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