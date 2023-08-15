17-летний подросток в Похвистневском районе сбил 14-летнего мотоциклиста

103

14 августа на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 23:00 час. в Похвистневском районе. 17-летний подросток, находясь за рулем мотоцикла Минск без права управления транспортным средством, двигался по автодороге «Самара - Бугуруслан – Подбельск». В пути следования на 2 км. данной автодороги при развороте не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с мотоциклом VELS RT140 под управлением 14-летнего подростка без права управления транспортным средством, который двигался прямо. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован 14-летний подросток.