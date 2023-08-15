Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых
В Сызрани за гибель пешехода, женщину ждет скамья подсудимых
Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора
Специалисты "РКС-Самара" готовят перекладку 60 метров Безымянского коллектора
Тольяттинец обокрал аптеку
Тольяттинец обокрал аптеку
Срок выплаты детских пособий предлагают продлить
Срок выплаты детских пособий предлагают продлить
Проект билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами
Проект билайн бизнес оснастил более 70 000 самокатов Яндекса своими сим-картами
2023-2024 учебный год: каким он будет для школьников Самарской области
Число погибших из-за взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале выросло до 35
Число погибших из-за взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35
Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля
Россию может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.04
2.83
EUR 110.68
2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

17-летний подросток в Похвистневском районе сбил 14-летнего мотоциклиста

15 августа 2023 11:22
103
17-летний подросток в Похвистневском районе сбил 14-летнего мотоциклиста

14 августа на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 23:00 час. в Похвистневском районе. 17-летний подросток, находясь за рулем мотоцикла Минск без права управления транспортным средством, двигался по автодороге «Самара - Бугуруслан – Подбельск». В пути следования на 2 км. данной автодороги при развороте не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с мотоциклом VELS RT140 под управлением 14-летнего подростка без права управления транспортным средством, который двигался прямо. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован 14-летний подросток.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За сутки в Самарской области два пьяных водителя первернули машины
14 августа 2023, 12:11
За сутки в Самарской области два пьяных водителя первернули машины
Водители транспортных средств доставлены в медицинское учреждение. Происшествия
319
В Тольятти в ДТП пострадала 6-летняя девочка
13 августа 2023, 11:33
В Тольятти в ДТП пострадала 6-летняя девочка
С места ДТП  госпитализирован водитель мотоцикла. Происшествия
523
Водителя из Сызрани, который сбил пешехода ждет скамья подсудимых
13 августа 2023, 10:41
Водителя из Сызрани, который сбил пешехода ждет скамья подсудимых
С травмами различной степени тяжести женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Происшествия
555
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
15 августа 2023  13:56
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
0
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
15 августа 2023  12:36
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
91
Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод».
14 августа 2023  19:05
Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
397
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
14 августа 2023  13:26
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
525
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
718
Весь список