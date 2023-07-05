17-летний подросток в Большеглушицком районе перевернул машину в кювет, пятеро пострадали

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Еще одно ДТП 4 июля произошло в 19:17 час. в Большеглушицком районе. Несовершеннолетний водитель – 17-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Kia Magentis без права управления транспортным средством, двигался по автодороге «Самара-Большая Чернговка- Большая Глушица-Пестравка». В пути следования, на 9 км. данной автодороги не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет и опрокинулся. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы трое подростков 2005, 2008 и 2008 г.р., и двое мужчин 1974 и 1968 г.р.