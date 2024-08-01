16-летний велосипедист пострадал в ДТП в Сызрани

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1 августа на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек.



Одно из ДТП произошло в Сызрани. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 18:25 час. 16-летний велосипедист, управляя велосипедом двигался по ул. Советская в г.Сызрань со стороны ул. Карла-Маркса в направлении ул. Ульяновская. В пути следования, в районе дома № 96, выехал на проезжую часть дороги и совершил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением 35-летнего водителя, двигавшегося со стороны ул. Победы в направлении ул. Володарского. Велосипедист госпитализирован.