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В отношении юного нарушителя Правил дорожного движения, составлены административные материалы.
16-летний студент тольяттинского колледжа без прав разъезжал ночью на авто по улицам села Васильевка
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16-летний студент тольяттинского колледжа без прав разъезжал ночью на авто по улицам села Васильевка

4 марта 2023 16:28
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В отношении юного нарушителя Правил дорожного движения, составлены административные материалы.

3 марта в 22.30 при проведении профилактического мероприятия в селе Васильевка сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района пресекли факт управления транспортным средством несовершеннолетним участником дорожного движения.

16-летний подросток, студент тольяттинского колледжа, управлял автомобилем ВАЗ-2104 не имея прав.

В отношении юного нарушителя ПДД, составлены административные материалы, которые будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних Ставропольского района, а так же в подразделение по делам с несовершеннолетними отдела МВД России по Ставропольскому району, с последующей постановкой на профилактический учет.

Автомобиль ВАЗ-2104 эвакуирован на специализированную стоянку.

Подросток - житель села Васильевка доставлен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Госавтоинспекция Ставропольского района обращает внимание родителей несовершеннолетних детей на то, что необходимо контролировать увлечения и местонахождение несовершеннолетних, а также не доверять им управление транспортными средствами, без соответствующих знаний и документов. За поступки несовершеннолетних детей ответственность несут родители, сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского района.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД Ставропольского района

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