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11 человек эвакуированы с дрейфующей льдины в протоке Сухая Самарка около поселка Кресты.

26 марта льдина под теплыми лучами солнца оторвалась от береговой линии и отправилась в дрейф по протоке. На льдине в этот момент находились 11 рыбаков. Самостоятельно покинуть льдину не представлялось возможным.

Они обратились за помощью к спасателям.

Для оказания помощи рыбакам на аэроглиссере «Патруль» отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск. 5 рейсов между льдиной и берегом совершил аэроглиссер. Все пострадавшие переправлены на твердую землю. Помощь медиков не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО