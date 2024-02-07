РЖД планирует запретить высадку животных без хозяина из электричек

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Запрет высаживать из поездов животных, находящихся без хозяина, планируется распространить и на электрички, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными.

"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", — пояснил он.

Колесников напомнил, что среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и регионы, пишет РИА Новости.

"Безусловно, эти изменения мы в установленном порядке согласуем. Я уверен, что никаких противоречий не будет по этому поводу. Но действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании", — добавил Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных в России стал широко обсуждаться после резонансного случая с котом Твиксом. Холдинг РЖД после инцидента запретил проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования на улицу, прописав подробный алгоритм действий в таких случаях.