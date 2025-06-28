Социальные предприниматели Самарской области отмечают профессиональный праздник

28 июня в мире отмечается День социального бизнеса. В Самарской области зарегистрировано 289 социальных предприятий, что ставит регион в топ-10 по России.
Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.
Поддержка социального предпринимательства:
- Льготные займы до 5 млн руб. под 5% годовых
- Налоговые льготы, включая нулевую ставку на прибыль
- Бесплатное размещение вакансий на hh.ru
- Консультации и обучение в центрах «Мой бизнес»
Примеры успешных проектов:
- Глеб Щукин, незрячий массажист, с соцконтрактом начал бизнес, а грант помог его расширить,
- на «Самараавтожгут» трудоустроено 130 инвалидов по зрению, модернизируют производство
«Социальные предприятия меняют жизнь общества к лучшему», — отметил вице-премьер Павел Финк.
Получить поддержку можно в центрах «Мой бизнес» или на портале mybiz63.ru.
Фото: департамент информационной политики СО