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Социальные предприниматели Самарской области отмечают профессиональный праздник
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Социальные предприниматели Самарской области отмечают профессиональный праздник

28 июня 2025 15:19
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28 июня в мире отмечается День социального бизнеса. В Самарской области зарегистрировано 289 социальных предприятий, что ставит регион в топ-10 по России.

28 июня в мире отмечается День социального бизнеса. В Самарской области зарегистрировано 289 социальных предприятий, что ставит регион в топ-10 по России.

Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.

Поддержка социального предпринимательства:
- Льготные займы до 5 млн руб. под 5% годовых
- Налоговые льготы, включая нулевую ставку на прибыль
- Бесплатное размещение вакансий на hh.ru
- Консультации и обучение в центрах «Мой бизнес»

Примеры успешных проектов:
- Глеб Щукин, незрячий массажист, с соцконтрактом начал бизнес, а грант помог его расширить,
- на «Самараавтожгут» трудоустроено 130 инвалидов по зрению, модернизируют производство

«Социальные предприятия меняют жизнь общества к лучшему», — отметил вице-премьер Павел Финк.

Получить поддержку можно в центрах «Мой бизнес» или на портале mybiz63.ru.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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