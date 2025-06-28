Социальные предприниматели Самарской области отмечают профессиональный праздник

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28 июня в мире отмечается День социального бизнеса. В Самарской области зарегистрировано 289 социальных предприятий, что ставит регион в топ-10 по России.



Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.



Поддержка социального предпринимательства:

- Льготные займы до 5 млн руб. под 5% годовых

- Налоговые льготы, включая нулевую ставку на прибыль

- Бесплатное размещение вакансий на hh.ru

- Консультации и обучение в центрах «Мой бизнес»



Примеры успешных проектов:

- Глеб Щукин, незрячий массажист, с соцконтрактом начал бизнес, а грант помог его расширить,

- на «Самараавтожгут» трудоустроено 130 инвалидов по зрению, модернизируют производство



«Социальные предприятия меняют жизнь общества к лучшему», — отметил вице-премьер Павел Финк.



Получить поддержку можно в центрах «Мой бизнес» или на портале mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО