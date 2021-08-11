Предпринимателям региона оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач

96

В региональном центре «Мой Бизнес» для предпринимателей стал доступен широкий спектр мер государственной поддержки, позволяющих комплексно закрывать потребности проектов в разных сферах деятельности.

Специалисты регионального центра «Мой Бизнес» по поручению министерства экономического развития и инвестиций Самарской области разработали более 20 новых услуг для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

«В этом году мы предложили предпринимателям комплексную государственную поддержку для решения самых актуальных для бизнеса задач, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Безусловно, мы видим много плюсов в таком подходе к оказанию услуг представителям бизнеса. К решению важных для предпринимателей вопросов подключаются профильные специалисты, обладающие знаниями, навыками, опытом. В итоге – команда инфраструктуры поддержки бизнеса закрывает бизнес-задачу до результата. Для нас это максимально прозрачная и эффективная схема оказания государственной помощи».

Каждая из этих услуг включает в себя целый комплекс мер государственной поддержки – абсолютно бесплатная помощь профессиональных специалистов в решении конкретных задач бизнеса. Продвижение продукции, выход на маркетплейсы, создание отдела продаж «под ключ», упаковка франшизы, экспресс-аудит бухгалтерской отчетности, настройка таргетированной рекламы и многое другое.

С полным перечнем комплексных услуг можно познакомиться в разделе «Услуги регионального центра «Мой Бизнес» по ссылке.