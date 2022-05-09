Жители ДНР и ЛНР получат российские номера мобильной связи

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Жители ДНР и ЛНР смогут беспрепятственно звонить по российским номерам. Это стало возможным, так как с 7 мая операторы мобильной связи Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят своим абонентам телефонные номера с префиксом +7 для звонков по внутренним российским тарифам.

Звонки по российской системе нумерации для абонентов в ДНР и ЛНР будут доступны без замены SIM-карты. Операторы пришлют абонентам SMS о присвоении номера по российскому плану нумерации.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан», — заявил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким.

Напомним, 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о прекращении деятельности украинских операторов связи в освобожденных регионах юга Украины и подчеркнул, что в ближайшее время мобильная связь будет восстановлена уже в российском формате.

Исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко отметил, что звонить с помощью российского кода можно будет и внутри региона. Он подчеркнул, что это решение стало «прорывом связной блокады».

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